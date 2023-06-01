¡ü º£Æü¤Ï2026Ç¯6·î7Æü¡£¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬ËèÆü¡Öº£Æü¤Î±¿Àª¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£³ÆÀ±ºÂ¤ÎÁí¹ç±¿¡¦Îø°¦±¿¡¦¶â±¿¡¦»Å»ö±¿¡¦·ò¹¯±¿¤Ë¤ª¤±¤ë¥é¥ó¥­¥ó¥°¤È¥é¥Ã¥­¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¾Ò²ð¡£²¿¤«¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¡ùº£Æü¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡¦ÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¡ù2026Ç¯6·î7Æü¤Î12À±ºÂÀê¤¤¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤½¤êºÂ¤¬Áí¹ç±¿1°Ì¡£º£Æü¤ÏÌÌÅÝ¤Ê¤³¤È¤«¤éÊÒÉÕ¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÈÖ¤ä¤ëµ¤¤¬Í¯¤¯¤³¤È¤«¤é¼è¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡£2°Ì¤Ï¤Õ¤¿¤´ºÂ¡¢3°Ì¤Ï¤ª¤¦¤·ºÂ¡£¤Þ¤¿¡¢À±5¤Ä