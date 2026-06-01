創立180周年を迎えた「ロエベ（LOEWE）」が、「ロエベ 180 カプセルコレクション」と、レザーの卓越性と革新的なクラフトを称えるキャンペーンを発表した。ライオンのモチーフを取り入れたカプセルコレクションは、6月3日からロエベの店舗と公式オンラインストアで販売を開始する。【画像をもっと見る】ロエベは、1846年にスペイン・マドリードで創業。ロエベ 180 カプセルコレクションでは、ロエベのヘリテージに遊び心と実験