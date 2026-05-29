FUJIO ONISHI こんにちは！『新婚さんいらっしゃい！』のPRを担当している30代・男性です。 普段、ABCのスタジオで行われる番組収録で、多くの新婚さんにご登場いただいておりますが、今回はあまりの衝撃に収録中、モニターにくぎ付けになりました。なんと、0歳の時にすでに出会っていた2人が27年の時を超えて奇跡の再会&結婚というドラマチックすぎるカップルだったのです。そして、55年以上の歴史において番組史上