阪神・高橋が29日のロッテ戦（ZOZOマリン）に先発する。目下5勝4完封、防御率0・99の左腕は甲子園での最終調整を終え「初めて対戦する打者もいると思う。ストライク先行で試合をつくる」と語った。舞台のZOZOマリンは強風で知られ、風向きによっては変化球の変化量が増えるなど投手有利となるが「変わらず丁寧に、うまく攻めたい」。シーズン5完封なら79年小林繁以来で、5月までに達成なら球団新。歴史的な6勝目を期す。