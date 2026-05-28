ここ数年で履いている人が爆発的に増えたスニーカーサンダル。でも、自分の足にフィットするアイテムを選べているかイマイチ自信がない……！そんな皆さんにご紹介したいのが、ABCマートが解説するスニーカーサンダルの「正しい選び方と履き方」。意外と知らない人も多い新常識をお伝えしますっ。【サイズ合わせのポイント】スニーカーの歩きやすさとサンダルの通気性を両立していることで人気のスニーカーサンダル。でも、「適当