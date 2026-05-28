ABCマートが教えるスニーカーサンダルの正しい選び方・履き方 / 2026年の酷暑を生き抜く新・常識はこれだ！



ここ数年で履いている人が爆発的に増えたスニーカーサンダル。でも、自分の足にフィットするアイテムを選べているかイマイチ自信がない……！

そんな皆さんにご紹介したいのが、ABCマートが解説するスニーカーサンダルの「正しい選び方と履き方」。意外と知らない人も多い新常識をお伝えしますっ。

【サイズ合わせのポイント】

スニーカーの歩きやすさとサンダルの通気性を両立していることで人気のスニーカーサンダル。

でも、「適当なサイズでも履けるから」「少し大きめのほうが楽だから」とオーバーサイズを選ぶのはどうやらよくないみたい！

実は、多くのスニーカーサンダルは、かかと部分がカップ状に作られており、ここに骨を正しく乗せることで初めてアーチサポートを得られる仕組みです。フィッティングの際は、かかとを最後端に合わせてからストラップを締め、土踏まずの盛り上がりが自分の足と合致しているかを最優先にチェックしてくださいね。

また、「足とサンダルが離れてしまう状態」も疲れを招きやすいそう。2026年主流の厚底ソールはやや重量があるため、ストラップで足首をしっかり固定しないと、振り子の原理で足首への負担を増幅してしまうみたい（涙）。

スニーカーサンダルを購入する際は、これらの点を重視して選んでみてください。

【靴下併用が新常識】

そして、真夏に履く際の新常識として知っておきたいのが「高機能ソックスとの併用」です。

吸汗速乾性に優れた靴下を履くことで、汗による靴中での滑りを防ぎ、スニーカーサンダル特有のホールド感を維持しつつ、蒸れによる皮膚トラブルを防いでくれるのだそう。

「靴下なんて履いたらよけい暑いのでは!?」と思いがちですが、ぜひこちらもお試しあれ♪

【脱・サンダル難民】

ただでさえ暑さで疲れやすいところ、サンダル選びを間違えると、足指やふくらはぎを酷使し、さらなる疲労を招いてしまうことになりかねません。

スニーカーサンダルの正しい選び方と履き方を知って無駄なエネルギー消費を抑え、この夏の外出を快適に乗り切りましょう！



なお、ABCマートではおすすめの新作スニーカーサンダルもリストアップしていますので、気になる方は参照元をチェックしてみてください！

参照元：ABCマート、プレスリリース

執筆：鷺ノ宮やよい（C）Pouch

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