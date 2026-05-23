【芸能界ぶっちゃけトーク】何を今さらタレントの政治的発言だと？ 都知事選のたび「石原軍団」は慎太郎氏の応援演説をしていた沖縄県名護市辺野古沖でこの3月に2隻の小型船が転覆、乗っていた同志社国際高校の修学旅行中の女生徒と船長が死亡した事故で、国が刑事告発する方針を固めたという。海上運送法違反の疑いということで、各マスコミでも報道された。一方、この海難事故に関して「オールドメディアの報道が小さいので