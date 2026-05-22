成田国際空港第2ターミナルに、「香彩堂（こうさいどう）」が5月1日にオープンした。京都発のお香専門店。店内は香木を展示した落ち着きある空間で、原料にこだわって丁寧に仕立てられた本物のお香などを取り揃える。場所は本館4階一般エリア。営業時間は午前8時から午後8時まで。