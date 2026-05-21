ローソンストア100各店では、対象商品を1個買うと1個もらえるお得なキャンペーンが2026年5月20日から開催中です。5月19日から始まった"1個買うと1個もらえる"キャンペーンは以下の通り。・ローソン・ファミリーマート・セブン-イレブン・ミニストップ900mlサイズのコーヒー無料券もらえる1つめの対象商品は、春日井製菓「つぶグミソーダ」（80g）です。1個購入すると、「つぶグミ」（80g）、「つぶグミヨーグルト」（75g）のどちら