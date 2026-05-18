ピザハットは、2026年5月18日から31日まで、3000円以上の注文が1000円オフになる「生活応援クーポン」を全員にプレゼントしています。クーポンは会員登録で利用可能ピザハットの公式サイト上で、5月18日から31日までの期間に3000円以上の注文で利用できる1000円オフクーポンを全員にプレゼント中。物価高が続く今、みんなに嬉しい太っ腹企画です。また、クーポンは「お持ち帰り30％OFF」や「お持ち帰り2枚目無料」などのキャンペー