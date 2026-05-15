韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「빨리 보고 싶어요（パルリ ポゴ シポヨ）」の意味は？「빨리 보고 싶어요（パルリ ポゴ シポヨ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、離れた相手に使いたい韓国語。「빨리 보고 싶어요（パルリ