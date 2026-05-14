今回は、筆者の知人A子さんのエピソードをご紹介します。中学生の頃、お母さんが仕事に出かけたり、友人との食事会に出かけていくことが何となく面白くないと思っていたA子さん。親になり娘さんが中学生になった今、当時のことのことを振り返って反省したそうです。 中学生の頃の母 私が中学生になった頃、母は仕事を再開しました。自分でお小遣いを稼ぐようになったからか、有名ブランドの鞄を持ち、週末にはママ友と