人なつこい元気なポメラニアンだった【漫画】本編を読むこれは郵便配達員が実際に経験した不思議な体験談だ。いつも配達で訪れる山口さんの家には、とても元気なポメラニアンのココがいた。配達員がおやつやおもちゃを運んできてくれるため(実際は飼い主が注文したものを運んでいるだけだが)、ココは配達員が大好きで、いつも歓喜して出迎えてくれていた。そんなある日、山口さんの家に書留を届けに行くとココの姿はなく、鳴き声も