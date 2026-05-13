松任谷由実が、日曜日の夕方に放送されているラジオ番組「MISIA 星空のラジオ 〜Sunday Sunset〜」の5月17日・24日の放送回にゲスト出演することを発表した。MISIAがデビューした1998年以来、親交を深め、イベントやメディアでも共演を重ねてきた2人。2026年3月からNHK総合で放送中の夜ドラ『ラジオスター』では、MISIAが歌唱する主題歌「舟いっぱいの幸を」をユーミンが作詞作曲するなど、注目を集めている。その縁もあって実現し