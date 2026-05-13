脂肪吸引後の圧迫ケアウェアとして支持されてきた「リポサポ」から、新たなボディケアアイテム「リポサポリラックス - ノンワイヤーブラ -」が登場します。2026年5月14日（木）より販売開始となる本アイテムは、術後ケアの技術を活かしながら、毎日の快適さにもこだわった新発想のブラジャー。むくみや拘縮ケアを意識したい方はもちろん、ワイヤーブラの締め付け感が苦手な方にも注目の一枚です♡ 術後ケ