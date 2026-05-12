今をときめくあの人に聞いた「人生のおハナシ」をご紹介。今回は、ドラマや映画を中心に大活躍中の俳優・綱啓永さんが語る、今に至るまでの「サクセスストーリー」をお届けします。挑戦し続ける綱さんの軌跡に勇気づけられること間違いなし♡わたしと僕の物語今話題のあの人の人生のおハナシ。アイドル、俳優、YouTuber、芸人など“売れっ子”たちが経験した、挫折や下積み時代。それを経て、今に至るまでのサクセスストーリ