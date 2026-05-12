俳優の山崎賢人（31）が12日、都内でスイスの高級腕時計ブランド「ウブロ」の新製品「ビッグ・バンリローデッド」のイベントに出席した。309万1000円の高級時計を身につけ登壇。「格好良いですね。『ビッグ・バン』を普段から愛用させてもらっている。最高の着け心地です」と製品にちなみ、自身のターニングポイントとなったのは2019年公開の映画「キングダム」と明かした。7月にはシリーズ5作目「キングダム魂の決戦」が