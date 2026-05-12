PEOPLE 1が、約1年半ぶりの新曲「金字塔」を本日配信リリースした。2025年の活動休止を挟んで、2024年12月以来のリリースとなる新曲として、リリース情報解禁のSNS投稿には1万を超える反応が集まっていた。さらに、PEOPLE 1のチャンネルでは音源配信と同時に、5月12日0時にMVも公開された。PEOPLE 1の映像作品を多数手掛けてきたGROUPNを監督に迎え、劇場に集められたファンの姿とメンバーの演奏シーンを織り交ぜ、ドラマチックな