Snow Manが、5thアルバム『音故知新』を引っさげ、全国5都市17公演で約78万人を動員し、自身最大級のツアーとなった＜Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON＞のBlu-ray & DVDを7月1日に発売することを発表した。本作品は、2025年12月26日の東京ドーム公演・全33曲を収録。また、ライブ本編に加えて初回盤と通常盤それぞれに異なる特典映像が収録される予定だ。初回盤の特典映像には、ツアーの裏側に密着したドキュメンタリー映像『