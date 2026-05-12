Snow Man、自身最大級のドームツアー＜Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON＞ライブ映像作品リリース決定
Snow Manが、5thアルバム『音故知新』を引っさげ、全国5都市17公演で約78万人を動員し、自身最大級のツアーとなった＜Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON＞のBlu-ray & DVDを7月1日に発売することを発表した。
本作品は、2025年12月26日の東京ドーム公演・全33曲を収録。また、ライブ本編に加えて初回盤と通常盤それぞれに異なる特典映像が収録される予定だ。
初回盤の特典映像には、ツアーの裏側に密着したドキュメンタリー映像『The Documentary of ON』や、9人それぞれの名場面、「カリスマックス&ライブ名物となりつつある舘様タイム集」、毎会場異なるコントコーナー「アイスクリーム屋さんコント集」、「Miss Brand-New Friday Night キメカット集」を収録。さらに、東京ドーム公演がクリスマス当日だったため、その日だけの「クリスマスダイジェスト」をコンパイルした『ON いいとこセレクション』、メンバーがセレクトしたライブ本編の場面をメンバーと共に楽しむことができる『メンバーセレクトLIVEビジュアルコメンタリー』が収められる。
通常盤の特典映像には、「Miss Brand-New Friday Night」「約束は君と」「BOOST」の『マルチアングル映像』と、各公演のMCをダイジェストで振り返る『MCダイジェスト集』、ツアー最終日のWアンコールも含む、2026年1月18日・京セラドーム大阪公演のダイジェスト映像が収録される。
◾️『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON Blu-ray & DVD』
2026年7月1日（水）リリース
購入：https://mentrecording.jp/snowman/discography/detail.php?id=1021494
○初回盤（Blu-ray 3枚組）
品番：JWXD-25165〜7
価格：\7,480（税込）
三方背BOX+デジパック仕様+フォトブックレット12P付き
○初回盤（DVD3枚組）
品番：JWBD-25168〜70
価格：\7,480（税込）
三方背BOX+デジパック仕様+フォトブックレット12P付き
▼収録予定内容 ※Blu-ray・DVDの収録内容は共通
＜DISC-1＞
Overture
TRUE LOVE
Grandeur
ブラザービート
Nine Snow Charge!!
SERIOUS
悪戯な天使
くちびる
Dangerholic
オレンジkiss
Miss Brand-New Friday Night
Symmetry
サンシャインドリーマー
君は僕のもの
Ready Go Round
君へ贈る応援歌
カリスマックス
MC
Luv Classic
約束は君と
イチバンボシ
Days
地球[ルビ:あい]してるぜ
D.D.
Jack In The Box
君の彼氏になりたい。
ばきゅん
ファンターナモーレ
ART
Crazy F-R-E-S-H Beat
BOOST
愛のせいで
-ENCORE-
カリスマックス
HELLO HELLO
ナミダの海を越えて行け
＜DISC-2＞
・The Documentary of ON
＜DISC-3＞
・ON いいとこセレクション
〜グループ編〜
「カリスマックス&舘様タイム集」
「アイスクリーム屋さんコント集」
「Miss Brand-New Friday Night キメカット集」
「クリスマスダイジェスト」
〜メンバー編〜
HIKARU IWAMOTO
TATSUYA FUKAZAWA
RAUL
SHOTA WATANABE
KOJI MUKAI
RYOHEI ABE
REN MEGURO
RYOTA MIYADATE
DAISUKE SAKUMA
・メンバーセレクトLIVEビジュアルコメンタリー
○通常盤（Blu-ray2枚組）
品番：JWXD-25171〜2
価格：\6,820（税込）
初回仕様:スリーブケース+フォトブック52P付き
○通常盤（DVD2枚組）
品番：JWBD-25173〜4
価格：\6,820（税込）
初回仕様:スリーブケース+フォトブック52P付き
▼収録予定内容 ※Blu-ray・DVDの収録内容は共通
＜DISC-1＞
Overture
TRUE LOVE
Grandeur
ブラザービート
Nine Snow Charge!!
SERIOUS
悪戯な天使
くちびる
Dangerholic
オレンジkiss
Miss Brand-New Friday Night
Symmetry
サンシャインドリーマー
君は僕のもの
Ready Go Round
君へ贈る応援歌
カリスマックス
MC
Luv Classic
約束は君と
イチバンボシ
Days
地球[ルビ:あい]してるぜ
D.D.
Jack In The Box
君の彼氏になりたい。
ばきゅん
ファンターナモーレ
ART
Crazy F-R-E-S-H Beat
BOOST
愛のせいで
-ENCORE-
カリスマックス
HELLO HELLO
ナミダの海を越えて行け
＜DISC-2＞
・マルチアングル映像 (Miss Brand-New Friday Night / 約束は君と / BOOST)
・MCダイジェスト集
・ツアー最終日ダイジェスト映像@2026.01.18 京セラドーム大阪
◾️13thシングル「BANG!! / SAVE YOUR HEART / オドロウゼ！」
2026年4月29日（水）リリース
詳細：https://mentrecording.jp/snowman/discography/detail.php?id=1021411
購入：https://snowman.lnk.to/13thsingle_all
○初回盤A（SG+DVD）
品番：JWCD-25162/B ￥1,980（税込）
スリーブ仕様・シリアルナンバーA封⼊
＜CD収録内容（予定）＞
1.SAVE YOUR HEART
2.オドロウゼ！
3.BANG!!
＜DVD収録内容（予定）＞
・「SAVE YOUR HEART」Music Video
・「BANG!!」Music Video
・「SAVE YOUR HEART」マルチアングル映像
・「BANG!!」マルチアングル映像
・「SAVE YOUR HEART / BANG!!」Behind The Scenes
○初回盤B（SG+DVD）
品番：JWCD-25163/B ￥1,980（税込）
スリーブ仕様・シリアルナンバーB封⼊
＜CD収録内容（予定）＞
1.オドロウゼ！
2.BANG!!
3.SAVE YOUR HEART
＜DVD収録内容（予定）＞
・「オドロウゼ！」Music Video
・「STARS」Music Video
・「オドロウゼ！」マルチアングル映像
・「オドロウゼ！ / STARS / ジャケット写真撮影」Behind The Scenes
・“Dome Tour 2025-2026 ON”お疲れ様会
○通常盤（CD Only）
品番：JWCD-25164 ￥1,100（税込）
初回仕様：スリーブ仕様・フォトブック付・シリアルナンバーC封⼊
＜CD収録内容（予定）＞
1.BANG!!
2.SAVE YOUR HEART
3.オドロウゼ！
4.STARS
5.BANG!! (Instrumental)
6.SAVE YOUR HEART (Instrumental)
7.オドロウゼ！ (Instrumental)
8.STARS (Instrumental)
▼CD購入者特典
初回盤A（JWCD-25162/B）：特典A
初回盤B（JWCD-25163/B）：特典B
通常盤（JWCD-25164）： 特典C
※特典は後日お知らせします。
※特典は数に限りがございますので、お早めにご予約・ご購入ください。
※一部のCDショップ・オンラインショップでは特典が付かない場合もございます。ご予約・ご購入時に必ずご確認ください。
※本シングルに収録される「SAVE YOUR HEART」は目黒蓮を除く8人となります。
※「STARS」のメイキング映像は、Snow Man公式YouTubeチャンネルに掲載されております、DOCUMENTARY FILMと一部内容が異なります。
関連リンク
◆Snow Man オフィシャルYouTubeチャンネル