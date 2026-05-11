『刀剣乱舞ONLINE』を題材にした「フリューくじ刀剣乱舞ONLINE〜ぬーどるストッパーの陣 其ノ七〜」が、5月16日（土）から、「ローソン」などで順次発売される。【写真】燭台切光忠の「ぬーどるストッパーフィギュア」も！景品一覧■“ぬーどる”テーマのアイテムを展開今回発売される「フリューくじ刀剣乱舞ONLINE〜ぬーどるストッパーの陣 其ノ七〜」は、『刀剣乱舞ONLINE』のキャラクターグッズがそろう、全7等級