子供の頃、両親の反対を押し切って始めたスポーツ。実を結ぶことはなく、後悔を引きずって大人になったけれど、子どもを育てて改めて実感したこととは？筆者の友人R子が体験したエピソードをご紹介します。 真面目な両親「子供に失敗させたくない」 私の両親はとても真面目な性格で、子供に失敗させたくないタイプでした。 私が小学生の頃に「野球をやりたい」と言い出したときも、両親は 「女の子がやるス