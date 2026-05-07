ヘアカラーを変えた時、「どこか重たく見える」と感じたことありませんか？落ち着いた色を選んでいるつもりでも、トーンが暗すぎると顔全体の印象まで沈んで見えることも。2026年春夏は“光に透ける軽やかさ”がトレンドです。色の選び方を少し見直すだけで、今っぽさと若々しさは自然に引き出せます。「暗すぎるカラー」が重たく見える原因に白髪をしっかり隠そうとして暗めのカラーを選ぶと、髪全体のトーンが下がり、顔色まで落