大人世代がヘアスタイルをアップデートするなら、個性を出しつつも上品にまとめたいところ。レイヤーや耳かけでシルエットを整えれば、自身の髪質を活かしながら、垢抜けを叶えることができるかも。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人の魅力を引き立てるトレンドヘアをご紹介します。 エレガントな毛流れの丸みレイヤーボブ 地毛を活かした黒髪をベースに、毛束を重ねてふんわ