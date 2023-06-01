◇セ・リーグ巨人0―3阪神（2026年5月3日甲子園）巨人は7回降雨コールドで今季3度目の零敗を喫した。5年ぶりとなる甲子園での阪神戦2カード連続の勝ち越しはならなかった。阿部監督は「あと一本が先に出ていれば違った展開になったと思う」と振り返った。相手先発は本格派右腕の才木で、前日の軟投派左腕の大竹とは対照的だった。直球狙いがセオリーの中、橋上オフェンスチーフコーチは「いつもと配球を変えていた。真っ