富山県と各市町村長が、県内の課題について意見を交わす会合がきょう開かれ、様々な分野に及ぶ中東情勢の影響について情報が共有されました。富山市で開かれた会合ではクマ被害や災害対応など、県と市町村が連携して進める取り組みについて意見を交わしました。このうち、中東情勢の影響については各市町村長から、建設資材の高騰による公共工事への影響や、軽油の供給不足による配送事業の混乱など、様々な分野で影響が出ているこ