毎年、母の日が近づくと「今年は何を贈ろうかな？」「どうやって感謝を伝えよう…」と悩む人も多いのでは？そんなとき、ぜひ候補にして欲しいのが、「キル フェ ボン」から登場する、母の日にぴったりの華やかなタルト！ 販売期間は5月1日（金）～5月31日（日）までなので、お見逃しなく。 赤いカーネーションの花束をイメージした、華やかな新作タルト 5月1日から「キル フェ ボン」の全12店