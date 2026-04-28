世界一有名なペンギン「ピングー」の体験型展覧会「可愛いだけじゃない!?ピングー展」が、2026年7月10日(金)から9月6日(日)まで、東京・有楽町に新オープンするYURAKUCHO MUSEUM(東京国際フォーラム B1階)で開催される。【画像】ピングーの作者、オットマー・グットマンさん2026年7月10日(金)から9月6日(日)まで、YURAKUCHO MUSEUMにて「可愛いだけじゃない!?ピングー展」を開催 ピングーといえば、1990年以降、世界155以上の国と