伊勢神宮内宮前にある「おかげ横丁」は、50店舗余りの店が軒を連ねる人気の観光スポット。江戸から明治にかけての伊勢路を再現した空間で、伊勢の食文化や伝統工芸、歴史を体感できる。ここに2026年6月、伊勢・おかげ横丁と国内外で実績を重ねるクリエイターによる体験型ミュージアム「オカゲ屋敷」がオープンする。“おかげさま”の心をテーマに、日本の四季や伊勢の暮らし、江戸時代から続くお伊勢参りの文化を楽しみながら体験