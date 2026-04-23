アイドルグループ・ドレスコードが2026年4月22日に公式Xを更新し、メンバーの飛茉りのあさんが規約違反で卒業することを発表した。「総合的に検討した結果、卒業という形での区切り」ドレスコードは22日、「所属メンバーに関するお知らせ」を公開。その中で、「2026年5月24日をもちまして、飛茉りのあがドレスコードを卒業する運びとなりましたので、お知らせいたします」と発表した。理由について運営は、「事務所規約違反が発覚