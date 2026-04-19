東京・池袋で車が暴走し11人が死傷した事故から、きょうで7年です。2019年4月19日、豊島区東池袋で車が暴走し、松永真菜さん（当時31）と長女の莉子ちゃん（当時3）がはねられて死亡し、9人が重軽傷を負いました。車を運転していた飯塚幸三元受刑者はおととし（2024年）、服役中に死亡しました。7年が経ったきょう、2人を亡くした松永拓也さんらが現場近くの慰霊碑で手を合わせました。松永拓也さん「2人の命を無駄にしたくないと