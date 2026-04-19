◇パ・リーグ日本ハム3―15西武（2026年4月19日エスコンF）日本ハムは今季ワーストの15失点で敗れた。先発の有原が3回に渡部に3ランを浴びるなど6回5失点で今季3敗目を喫した。打線は4回に万波がリーグトップの8号ソロ、7回にも1点を返して一時は2点差に迫った。ところが8回に奈良間の失策、清宮幸の犠打野選、この試合がプロ初登板の大川の暴投などミスが重なり、さらには4番手の池田が源田に満塁弾を浴びるなど一