野菜の栄養素をうまく引き出す調理方法について、都道府県民共済グループの公式インスタグラムアカウントが紹介しています。【豆知識】「えっ…知らなかった」これが野菜の「栄養」を最大化する切り方＆洗い方です！公式アカウントは「栄養を最大に引き出す！野菜の切り方・洗い方」と投稿。その上で「野菜は切り方・洗い方を少し工夫することで、栄養を最大に引き出すことができるよ！」「今回は知っておきたい基本のポイン