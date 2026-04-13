岐阜県美濃市で江戸時代から続く「美濃まつり」が4月11日と12日に行われました。高齢化で担い手が減り続ける中、祭りを未来につなぐために奮闘する親子の姿を追いました。 ■和紙の里伝統の『花みこし』 高齢化で担い手減少も うだつの上がる街並みを華やかに染める無数の『花』。江戸時代の雨乞い行事に由来する「美濃まつり」の花みこしです。美濃まつり実行委員会の小林隆男会長：「担ぎ手もお客さんも、みんなが