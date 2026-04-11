今日11日、京都市で今年初めて最高気温が25℃以上の夏日になりました。近畿地方は、この先一週間も気温が平年より高い日が多く、大阪や京都、奈良など、25℃を超える所もあるでしょう。今日11日の最高気温今日11日の近畿地方は、高気圧に覆われて昼前からは各地とも晴れ間が広がりました。京都市では気温が25℃を超えて、今年初めて最高気温が25℃以上の夏日となりました。そのほか、新宮で26.8℃、大阪で22.1℃など、各地で平年よ