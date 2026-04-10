3年前、茨城県常総市で大型トレーラーが横転して下敷きになった車の女性が死亡しました。「極端にすり減ったタイヤ」で走行していたトレーラーは“危険運転”に当たらないのか？遺族の訴えです。星さん夫婦。毎日欠かさず向かう場所があります。父星伸一さん（58）「雨が降ろうが、風が吹こうが毎日来ています」母ひろみさん（58）「有里紗がいると思うと会いたいですね」娘の有里紗さん（当時21）。幼い頃から料理が好きで、