女性アイドルグループ「乃木坂46」が日本大学の入学式で行ったライブで、演出用の「銀テープ」が一斉に飛ばされたが、そのテープがフリマサイト上で次々に高額転売されている。これに対し、日大公式を名乗るメルカリ上のアカウントが、転売禁止などを告げ、適正な対応を取るとのコメントを書き込んでいたと、X上で取り上げられた。日大が対策に乗り出したとの見方も一部で出たが、実際はどうなのか。日大に取材した。出品が削除で