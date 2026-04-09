女性アイドルグループ「乃木坂46」が日本大学の入学式で行ったライブで、演出用の「銀テープ」が一斉に飛ばされたが、そのテープがフリマサイト上で次々に高額転売されている。

これに対し、日大公式を名乗るメルカリ上のアカウントが、転売禁止などを告げ、適正な対応を取るとのコメントを書き込んでいたと、X上で取り上げられた。日大が対策に乗り出したとの見方も一部で出たが、実際はどうなのか。日大に取材した。

出品が削除で「日大やるじゃん」と賞賛の声も

日本武道館で行われた入学式の途中で、会場が暗転すると、乃木坂メンバーが登場するサプライズにどよめきが起こり...。2026年4月8日の当日について、オリコンなど芸能メディアがその様子を伝えている。

それによると、メンバーの林瑠奈さん（22）がこの春、芸術学部を卒業した縁からサプライズが実現したという。ライブでは、「インフルエンサー」などのヒット曲が次々披露され、約1万8000人の新入生がメンバーから祝福を受けた。日大では、ここ数年、芸能人らのライブが入学式などで度々行われている。

今回の銀テープは、演出の1つとしてライブ中に宙に飛ばされた。

一方、テープは、この日のうちにフリマサイトで次々に出品された。メルカリでは、シルバー・ピンク・パープルの3色テープがセットなどで5000円前後で転売され、売り切れも続出していた。テープには、「日本大学」「乃木坂46」のロゴが入っていた。

そんな中で、銀テープ2枚を送料込み5500円で売り出した出品者に対し、日大公式を名乗るアカウントがコメントで警告していたとX上で画像が投稿され、大きな話題になった。テープは同大関係者以外への転売などは禁止されており、本部に報告したという内容だった。その後、本部とするアカウントが、報告を受けて確認したとして、「適正な対応を取らせていただきます」と告げたとする画像も投稿された。その後、テープの出品は削除されている。

こうした状況に対し、「ちゃんと転売に対応してる」「日大やるじゃん」と賞賛の声も相次いだ。

「メルカリアカウントは本学とは関係ありません」

一方、日大公式の書き込みにしては、不自然なところがあるとして、「まず日本大学でアカウントあるのが驚き」「なりすましでしょ。。」との指摘が出た。

日大が転売対策などのため、メルカリにアカウント持っているという事実はあるのだろうか。

この点について、同大の広報課は4月9日、J-CASTニュースの取材に対し、明確に否定した。

「お問い合わせのメルカリアカウントは本学とは関係ありません」

とすると、何者かが高額転売を止めさせたいと、勝手に偽アカウントを作成した可能性があるようだ。そのために、同大や本部になりすまして、法的対応を取るような圧力をかけていたのが真相とみられる。

銀テープについては、ライブの途中でキャノン砲の演出により客席に配布されたと日大は説明した。そして、「式典当日に販売行為はしないよう注意喚起を行っております」とし、転売しないよう新入生に呼びかけていたことを明らかにした。しかし、何らかのルートを通じて、銀テープの一部が転売市場に流出してしまったようだ。

（J-CASTニュース編集部 野口博之）