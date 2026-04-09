【モデルプレス＝2026/04/09】2026年5月17日に北海道・札幌コンベンションセンターにて開催される北海道のファッションイベント『UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING／SUMMER』（略称：『アップティー サツコレ2026SS』）の公式X（旧Twitter）より、追加出演者が発表された。【写真】芸能三姉妹の18歳末っ子「憧れのスタイル」美脚透けるタイツコーデ◆「サツコレ2026SS」追加出演者発表ゲストモデルとして、加藤ナナ、