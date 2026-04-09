食料品の消費税減税は実現するのか。ジャーナリストの須田慎一郎さんは「財務省が消費税減税を阻止するための動きを本格化している。新聞の報道に注意すべきだ」という――。※本稿は、須田慎一郎氏のYouTubeチャンネル「ただいま取材中！」の一部を再編集したものです。写真＝時事通信フォト経済財政諮問会議で発言する元国際通貨基金（IMF）チーフエコノミストのオリヴィエ・ブランシャール氏（右）。モニターはオンラインで出席