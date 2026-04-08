１日、モンテディオ山形が山形県内の新小学１年生へブルーのオリジナルキャップを寄贈することを明らかにした。モンテディオ山形のオフィシャルパートナー・株式会社ＥＸＣＥＥＤＧＲＯＵＰと協働で実施された企画。三回目の実施となる今年は、県内の新一年生の人数が約７，０００人に上った。プロジェクトには、「お気に入りの帽子になって、毎日の登下校がもっと楽しくなりますように。」「健やかな成長とともに、いつも地