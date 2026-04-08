この季節ならではのピンク色のお団子は、熊本の郷土菓子。阿蘇市で販売されています。蒸し器の中にずらりと並ぶ鮮やかな色の団子。期間限定で販売されている「さくら味のいきなり団子」です。 阿蘇市黒川にある饅頭工房「甘味家 喜び」。5年ほど前から販売しています。 きれいなさくら色の生地は、しそジュースで色づけし、塩漬けされたさくらの葉、こしあんとサツマイモを包んで蒸し上げます。最後に桜の花を添え