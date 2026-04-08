東京・広尾のブランド品買取店に男3人が侵入し、貴金属など7000万円から8000万円相当を盗み逃走しました。8日午前3時過ぎ、渋谷区広尾の商店街にあるブランド品買取店で、「警報機が鳴った」と110番通報がありました。高級バッグや貴金属など、7000万円から8000万円相当のブランド品が盗まれたとみられています。防犯カメラには男3人が侵入し車で逃げる様子が映っていて、警視庁は窃盗事件として捜査しています。