Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅの永瀬廉が７日、主演映画「鬼の花嫁」の鬼ヒット御礼舞台あいさつを共演の吉川愛、池田千尋監督と都内で行った。永瀬は鬼の一族の次期当主役で、このイベントも「大ヒット御礼舞台あいさつ」ならぬ「鬼ヒット御礼舞台あいさつ」と銘打って開催された。キンプリの相棒・高橋海人も映画を見たといい、永瀬は「彼いわく、僕のかっこいいシーンだったり、そういうセリフを言うシーンがすごい照れるみ