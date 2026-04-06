DIDION（ディディオン）が、人気アイライナーをアップデートした「スムースカラーアイライナー」を、2026年4月1日（水）に発売した。■なめらかさと安定感を両立ブランド初期から支持されてきた描き心地をベースに、テクスチャー構造と設計を見直し、より安定したラインが描ける処方へ進化。適度な硬さを保ちながら、肌の温度でなめらかにほどけるクリーミーな質感を実現。まつげの隙間や粘膜にもフィットしやすく、目尻までブレの