アマゾン（Amazon）のプライム会員向けサービス「Prime Video（プライムビデオ）」において、4月に配信がスタートする作品が発表された。 新たに配信される作品は、極悪非道なスーパーヒーローたちと人間たちとの戦いを描いたドラマ、Prime Original「ザ・ボーイズ」ファイナル・シーズンや、馳星周による第163回直木賞を受賞した小説を映画化した「少年と犬」など。