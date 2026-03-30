歌手の和田アキ子（75）が29日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）に出演。同日最終回を迎えたTBS系のMC番組「アッコにおまかせ!」について語った。世間に叩かれるのが嫌で、ネットの反応も気にしていた和田。この日VTR出演した出川哲朗によれば、和田は23年に入院したときに「（アッコにおまかせ!を）1回休んで次週にすぐ復帰して“大げさ”だなって叩かれるのが嫌」とこぼしていたという。これについて