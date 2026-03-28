3月下旬に入り、高校受験を終えた子どもがいる家庭では、新生活に向けた準備が本格化しています。受験勉強という長丁場を走り抜けた子どもたちにとって、この春休みは思い切り遊びたい時期ではないでしょうか。【要注意】親は早めに気付いて！これが「燃え尽き症候群」に陥った子どもの“特徴”です！しかし、この春休み中にまったく勉強しない生活を送ってしまうと、入学後の授業スピードについていけないリスクも考えられ