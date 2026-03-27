Kムードなコーディネートから火がついたアイウエアは今季注目のマストハブアイテム。そこで今回は、三浦理奈とともに、愛嬌フェイスを大人っぽくアプデしてくれる「太フレーム×スクエア型」のメガネをご紹介します。子どもっぽくみられがちな丸顔さん必見のアイテムです♡丸顔さんは【スクエアフレーム】で脱子ども顔まんまるフェイスを強調しないために、カクカクとしたクールなフレームが正解。スクエア特有のキレ味が、持