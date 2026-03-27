【S.H.Figuarts（真骨彫製法） 黄金騎士ガロ・翔】 予約開始：3月27日16時 2027年1月 発売予定 価格：17,600円 BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts（真骨彫製法） 黄金騎士ガロ・翔」を2027年1月に発売する。3月27日16時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は17,600円。 本製品は、劇場作品「牙狼＜GARO＞－GOLD STO